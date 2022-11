SPINETOLI - I ragazzi della Locanda del terzo settore Centimetro Zero, citati ad esempio dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, continuano a stupire. L’autunno per i ragazzi di Centimetro zero è sinonimo di raccolta e di lavorazione dei prodotti della terra.



La vendemmia



A settembre durante la vendemmia tra i filari sulle colline tra Castorano e Offida immersi nel profumo dell’uva e del sole che scaldava i grappoli, i ragazzi hanno raccolto l’uva sotto la supervisione di Roberto Cipresso winemaker di fama internazionale per poi trasformarlo in ottimo vino ( Soqquadro bianco, rosso e bollicine). Ad ottobre con le uve conservate i ragazzi hanno fatto il vino cotto, antica tradizione del Piceno , il mosto con le mele cotogne ed è stato fatto bollire lentamente in un calderone di rame a fuoco diretto per 6 ore, poi conservato in una botte di rovere. Sia i vini che il vino cotto sono somministrati alla Locanda di Pagliare del Tronto e in vendita per i clienti interessati.



Le olive



In questi giorni, inoltre, si è conclusa la stagione di Centimetri zero con la raccolta delle olive, che ha visto la partecipazione di tutti i ragazzi sia nella raccolta che nella trasformazione in olio presso l’oleificio. Centimetro Zero dunque diventa sempre più una filiera corta. Ormai tutti i prodotti derivano dalla propria produzione, grazia ai suoi ragazzi preparati con corsi di formazione, sempre più autosufficienti in tutte le fasi di lavorazione.



L'obiettivo



La Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero è un ristorante diverso. È un modello di locanda sociale in cui l’attività di ristorazione è il punto d’arrivo di un progetto molto più ampio che coinvolge la disabilità, l’autoproduzione e il recupero creativo. Tutto ciò che viene gustato da Centimetro Zero, proviene dall’orto o dalla rete di cooperative sociali e aziende locali. Le sedie e le lampade del locale, sono state restaurate e dipinte a mano dallo staff, che comprende un gran numero di giovani con disabilità fisica e mentale. Questi ragazzi, infatti, sono il cuore pulsante della Locanda: coltivano i suoi prodotti, hanno arredato il ristorante, lavorano come personale di sala e si impegnano in tutte le attività.