Va a fuoco la palazzina che avrebbe dovuto ospitare i richiedenti asilo

SPINETOLI – Incendio forse doloso questa mattina poco prima delle quattro a Spinetoli. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Tevere per domare le fiamme sprigionatesi nel centro che avrebbe dovuto ospitare una cinquantina di migranti e sul quale nei giorni c'era stata un'accesa polemica politica con tanto di corteo di protesta. Le fiamme hanno danneggiato tutti e e tre i piani della struttura che al momento per fortuna è disabitata ma che avfrebbe dovuto accogliere i richiedenti asilo. Pochi giorni fa c'era stato proprio un incontro fra il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani e il prefetto Rita Stentella sull'accoglienza.