Automobile va a fuoco Le fiamme lambiscono un'attività commerciale

SPINETOLI – Automobile in fiamme ieri sera dopo le 23 nell frazione di Pagliare del Tronto ricadente nel comune di Spinetoli. In via Vittorio Emanuele, la strada che collega il paese al raccordo autostradale dell'A13 (Superstrada Ascoli-Mare) un’automobile, una Opel Insignia, è andata improvvisamente a fuoco rimanendo gravemente danneggiata. Sul posto sono stati giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli Piceno che hanno spento il fuoco. Le fiamme hanno lambito la vetrina di un esercizio commerciale. Non si esclude l'ipotesi di un aotto doloso da parte dei teppisti.