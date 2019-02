Vedono i ladri uscire dalla casa, scatta un folle inseguimento per 30 km

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI - Li hanno visti uscire da un appartamento, li hanno riconosciuti e ne è nato un inseguimento andato avanti per una trentina di chilometri. Scene da film, nella serata di martedì, tra vallata e Riviera delle Palme lungo le strade che collegano Spinetoli a Porto d'Ascoli che hanno visto due auto, una della polizia e una Golf chiara, rubata, sfrecciare a tutta velocità. Un inseguimento che purtroppo, almeno per il momento, ha visto i malviventi avere la meglio. Potrebbero avere comunque le ore contate i due ladri dal momento che i controlli effettuati sulla banca dati del ministero potrebbe dare nelle prossime ore delle importanti risposte agli agenti intervenuti martedì sera e che, seppure per brevi momenti, hanno avvistato i malviventi prima che iniziassero la loro folle fuga. Potrebbero essere loro, tra l'altro, gli autori di alcuni furti che negli ultimi tempi, si sono verificati tra vallata e Riviera delle Palme.