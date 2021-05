SPINETOLI - Questa sera, non solo Pagliare del Tronto ma tutto il Piceno farà il tifo in tv per Elena Valeri studentessa di informatica all’Università statale di Milano che ha frequentato il liceo scientifico Orsini. Elena Valeri, che assieme alla madre, la stimata funzionaria della Regione, Roberta Frascarelli ha scritto un romanzo giallo, parteciperà alla trasmissione L’Eredità condotta da Flavio Insinna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA