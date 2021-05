Elena va in finale a L'Eredità di Flavio Insinna e stasera torna di nuovo in tv

SPINETOLI - Prosegue l'avventura della studentessa universitaria alla Statale di Milano aspirante fonico informatico Elena Valeri di Pagliare del Tronto di Spinetoli che questa sera ha partecipato alla trasmissione L'Eredità condotta da Flavio Insinna. L'ex studentessa del liceo scientifico Orsini è infatti arrivata alla finale ma non alla finalissima che prevede la prova della ghigliottina. Purtuttavia per il grande risultato lei e l'altra concorrente Marta parteciperanno domani sera a un'altra puntata della trasmissione che andrà in onda su Raiuno.

Ultimo aggiornamento: 20:16

