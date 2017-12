Il fuoco incenerisce la serra di un vivaio, allarme per la densa nube di fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI - Erano le due della notte tra mercoledì e giovedì, e la tranquillità notturna è stata letteralmente squarciata dalle fiamme che improvvisamente hanno avvolto alcune aree interne del vivaio Mancini di proprietà di un imprenditore locale.Un vivaio, quindi, è andato a fuoco in via Celso Ulpiani, zona Madonnina di Pagliare del Tronto, intorno alle 2 della notte scorsa. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e i Carabinieri, a seguito delle decine di telefonate arrivate dai cittadini residenti, allarmati dalla densa coltre di fumo nero che si era sprigionata nell'aria. Le fiamme hanno completamente distrutto la parte anteriore della serra, dove solitamente venivano lavorati e stoccati alcuni prodotti, come corone di fiori e arbusti di vario tipo. Ma il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco, allertati da alcuni cittadini che hanno assistito alle fasi iniziali dell'incendio, ha evitato danni maggiori all'azienda: la zona retrostante del vivaio, infatti, si è salvata per miracolo.