Il calvario della fontana: il Comune pulisce ma i vandali tornano

SPINETOLI - «Questo paese è diventato una latrina. Sono anni che la ripuliscono, ma puntualmente tornano sporco e quei segni osceni. Manca l’educazione, ma i veri colpevoli sono le famiglie che non riescono a tenere a bada i propri figli». Sono le parole di una simpatica vecchietta che non ci sta più ad uscire la mattina per andare in chiesa e vedere la fontana in travertino poco distante, ridotta in una tela sporcata con segni osceni da imbrattatori di professione. Nemmeno sono degni di essere definiti writer, perché i segni che lasciano sulle murate della pregevole e storica struttura sono scomposti e volgari. Il Comune spende soldi per ripulire, di anno in anno, ma poi i soliti vandali ignoti ritornano e sporcano nuovamente.