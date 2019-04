Il braccio gli resta incastrato â€‹nella pressa: operaio in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLONNELLA - Stava eseguendo un lavoro di sagomatura delle lastre di lamiera quando è rimasto intrappolato con il braccio nella pressa meccanica. Il grave incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina all’interno della ditta Ascoli Lamiere, nella zona industriale di Colonnella, lungo la Bonifica del Tronto. Protagonista un operaio di 52 anni, F.C. di Spinetoli che si trova adesso ricoverato all’ospedale Mazzini di Teramo: è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico considerata l’entità della lesione. L’operaio spinetolese era impegnato in un lavoro di sagomatura di alcune lamiere quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte di carabinieri di Colonnella è rimasto schiacciato con l’avambraccio sotto una pressa.Le urla dell’operaio hanno richiamato l’attenzione dei colleghi: a quel punto l’allarme è stato immediato. Sul posto sono arrivati in poco tempo gli operatori sanitari del 118 che hanno faticato parecchio per liberarlo dal macchinario dove era riomasto intrappolato. Nella ditta sono giunti anche i carabinieri della stazione di Colonnella a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.