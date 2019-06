Assalto in banca armati di taglierino: i due banditi arrestati in Campania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI – Doppio fermo in Campania per la rapina a mano armata in banca a Spinetoli.I Carabinieri di Ariano Irpino (Avellino) hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Benevento nei confronti di un 25enne e un 34enne del napoletano, ritenuti responsabili di una rapina aggravata ai danni della Banca Popolare di Bari filiale di Pagliare del Tronto - Spinetoli (Ascoli Piceno) e per il 25enne anche della rapina aggravata ai danni della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri (Avellino), eseguita con l'utilizzo di un taglierino e con cui venne anche ferito il cassiere della banca. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, si è sviluppata tra marzo e giugno. I due fermati sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Ariano Irpino, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria sannita.