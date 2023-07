SAN BENEDETTO - Una nuova spiaggia altamente accessibile, nel ricordo di Mattia Capriotti. Emozione e commozione, ieri pomeriggio, per l’inaugurazione del secondo spazio on the beach attrezzato anche per i disabili. L’area si trova esattamente lungo via San Giacomo (zona Porto d’Ascoli, tra le concessioni 107 e 108) e fa il paio con quella operativa ormai da 4 anni, più verso Nord, tra le concessioni 42 e 44.

Il taglio del nastro è stato reso possibile dal lavoro sinergico che l’amministrazione comunale ha messo in atto con diverse associazioni. Ad iniziare dall’impresa sociale “Comete” che ha intercettato fondi nell’ambito del progetto “Marche For All”, finalizzato proprio all’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono state così acquistate diverse attrezzature balneari, come 6 grandi ombrelloni, 3 sedie, 12 lettini rialzati. Montata una passerella adeguata al transito delle carrozzine.

«Complessivamente, parliamo di circa 30mila euro di attrezzature, mentre il Comune ha garantito ulteriori 50mila euro» ha detto l’assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni. Grazie ai fondi comunali, è stata riqualificata la struttura dove in precedenza c’era la Guardia Medica, ora divenuta a supporto della spiaggia, con docce e bagno accessibili, insieme ad un magazzino. E’ stato realizzato anche un pergolato di 4 metri per 8, per aumentare l’ombreggiatura. Anche questa spiaggia, come l’altra, viene gestita dal personale della Croce Rossa Italiana. Ci hanno messo del loro anche i ragazzi del progetto estivo “Ci Sto? Affare Fatica!”, realizzando un bel murales.

La targa commemorativa