ASCOLI - Intorno alle 12 di questa mattina, domenica 9 giugno 2024, la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Ascoli Piceno, è stata attivata dalla Centrale 118 Piceno Soccorso, per un intervento in località. Spelonga, Arquata del Tronto. Un uomo, impegnato con un gruppo nella raccolta dei funghi non ha fatto rientro alla propria automobile all’orario prestabilito e così i suoi compagni hanno allertato i soccorsi.

Era bloccato in una zona impervia



Sul campo, due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche hanno individuato l’uomo in una zona impervia,incolume. Successivamente, è stato trasportato con il mezzo fuoristrada al punto d’incontro con i suoi compagni di gita. Presenti alle ricerche anche i Vigili del Fuoco.