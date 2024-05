SAN BENEDETTO La torta è grande e fa gola a molti e l’occasione è unica per l’amministrazione Spazzafumo nel destinare l’avanzo di bilancio da oltre sei milioni di euro. La cultura, o meglio il cartellone degli eventi, avrà uno spazio speciale intercettando 350mila euro dall’avanzo e addirittura il doppio da sponsor e previsione di bilancio, insomma: un cartellone da un milione di euro. Come l’assegno del signor Bonaventura.

Gli eventi

Si stanno svolgendo in questi giorni con cadenza quotidiana gli incontri tra giunta e capigruppo per definire la ripartizione dell’avanzo emerso dal rendiconto di bilancio ammontante a 6.017.814 euro. Una cifra da record se si pensa che solitamente l’avanzo si attesta sotto i due milioni di euro. Ma come verrà speso questo vero e proprio tesoro? L’amministrazione sta tenendo incontri con i vari settori comunali oltre che con la compagine politica. Una fetta importante da un milione di euro andrà al cartellone che comprende manifestazioni culturali, commerciali, turistiche e sportive che vanno dalla Tirreno Adriatico di marzo fino al Capodanno passando per il Ferragosto. Appuntamenti che saranno sicuramente superiori in termini numerici.

Ricche sponsorizzazioni

Nei giorni scorsi la Regione ha inviato il contributo di 40mila euro sui 150mila spesi dal Comune per la Tirreno Adriatico. Ma l’intero calendario degli eventi ammonta a circa un milione di cui un terzo finanziato dal Bilancio di previsione, un terzo con l’avanzo quindi circa 350mila euro e un terzo dagli sponsor. Avendo quest’anno un bottino più ricco si cercherà di curare al meglio il cartellone sia estivo che invernale.

No piscina, Ballarin incerto

La parte da gigante in una ripartizione dei fondi è sempre rappresentata dalle opere pubbliche. Per il momento è esclusa la messa a norma della vasca esterna della piscina comunale, per la quale l’amministrazione spera ancora di intercettare fondi dai bandi nazionali. Incerta anche la cifra di 1,5millioni di euro inizialmente pensati per il Ballarin, questo perché prima di spenderli si dovranno concludere gli interventi appaltati e nel caso dell’ex stadio non sarà prima del gennaio 2026. A questo punto si cercherà un’opera da finanziare e mettere a bando, che possa essere rappresentativa di questo mandato firmato Spazzafumo, oltre alla normale manutenzione tra asfalti e riqualificazioni. Un’opera su tutte il lungomare da terminare di cui si sta attendendo il bando per poi aprire il cantiere in autunno.

Aiuti al sociale

Una fetta importante di circa 700mila euro andrà al sociale. Tante le richieste in campo essendo uno dei settori più sensibili e a cui si destina sempre un capitolo importante del bilancio. Tra le richieste la riqualificazione degli immobili popolari di proprietà del Comune. Si tratta di almeno nove alloggi per i quali il costo della ristrutturazione ammonterebbe a 113mila euro. A questo si andrebbero ad aggiungere gli investimenti per la sistemazione del Cediser (Centro diurno socio educativo) che da 35 anni non ha mai ricevuto una manutenzione, mentre il Centro Primavera necessiterebbe di un nuovo impianto di riscaldamento.