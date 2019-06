Sparatoria sul lungomare a Tortoreto: giovane ferito, panico fra i turisti

di Tito Di Persio

TORTORETO - Scene da far-west, intorno la mezzanotte, sul lungomare di Tortoreto (Teramo) dove in seguito all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. S.L., 24 anni di origine albanese è stato ferito alla caviglia destra.È un episodio ancora tutto da chiarire quello che si è verificato nella cittadina balneare. Si parla di una probabile regolamento di conti tra connazionali. Secondo una prima ricostruzione: dopo un’accesa discussione iniziata in viale Sirena, dalle parole si è passati ai fatti. Probabilmente il 24enne si è dato alla fuga tra la gente sul lungomare, ma lo sparatore lo ha rincorso è colpito ad una caviglia. Ovviamente si è creato il panico tra la gente che stava passeggiando in una calda sera d’estate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata per il trasporto del ferito all’ospedale Mazzini di Teramo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Alba Adriatica.