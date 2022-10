Ai Soliti Ignoti coppia di San Benedetto perde 21.800 euro. Puntata marchigianissima con Simone da Ostra

Ai Soliti Ignoti, programma di punta della fascia serale di Rai Uno condotto da Amadeus, è andata male per una coppia di San Benedetto. Un vero peccato perché Alessandro e Loredana, genitori di un bimbo di appena sei mesi e mezzo, ne hanno azzeccate pochissime. Non è servita, scaramanticamente, la presenza tra gli ignoti, di un corregionale di Ostra, Simone, 50 anni, che nella vita (si è scoperto poi) produce mangimi.

Il premio (non vinto)

Alla fine la coppia marchigiana ha perso i 21.800 euro che era comunque riuscita a portare "a casa" per la parte finale della puntata. Ricordiamo come funziona il programma Tv condotto da Amadeus: ci sono otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più̀ identità̀ si indovinano, più̀ cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell'ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale.