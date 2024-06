Solestà esulta, Giorgio Bracci campione d’Italia Under 18. Lo sbandieratore gialloblù bissa il tricolore 2023

ASCOLI Il campione italiano Under 18 delle bandiere è sempre lui. Giorgio Bracci di Porta Solestà ha bissato ieri, a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, il titolo tricolore conquistato nel 2023, dimostrando di essere il più forte in questa categoria. Il gialloblù, tuttavia, non è stato l’unico rappresentante ascolano alla terza edizione della manifestazione che si è svolta sotto l’egida della federazione italiana sbandieratori. Altri tre sestieri hanno partecipato alla categoria del Singolo e con lusinghieri risultati. Non lontano dal podio Rocco Maria Sermarini per l’arme rossonera di Porta Tufilla. Il suo esercizio è stato giudicato come il quinto. Onorevole settimo posto per Paolo Filipponi del sestiere di Porta Maggiore, mentre Pierluigi Orsolini di Porta Romana ha chiuso la sua fatica al quindicesimo posto.

L'altra ammessa

Buone notizie sono giunte anche dalla specialità della Coppia, l’altra ammessa ai Campionati di San Polo d’Enza. Medaglia sfiorata per i ragazzi di Porta Romana: Thomas Di Girolami e Pierluigi Orsolini si sono dovuti accontentare del quarto posto finale. Appena dietro, al sesto posto, la Coppia gialloblù formata da Jacopo Tarli e Nico Corena. Adesso gli occhi sono puntati sulla 25° edizione dei Giochi giovanilid ella bandiera in programma dal 28 al 30 giugno a Vanria Reale, in provincia di Torino.