​Si nascondeva in Germania con una condanna per spaccio di droga nelle Marche: arrestato un 37enne

ASCOLI- La Procura Generale di Perugia ha emesso ed eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino pakistano che si trovava all'estero, pur dovendo scontare delle pene definitive inflitte in Italia a causa di una serie di reati commessi anche nelle Marche.

I precedenti

Il trentasettenne di origini pakistane, latitante da oltre un anno, in particolare dal settembre 2021, è stato estradato in Italia due giorni fa. L'arrestato dovrà scontare una pena di sei anni e due mesi di reclusione, frutto di due condanne, per il reato di violazione della legge sugli stupefacenti, commesso nei territori dell'ascolano e del maceratese. E' stato arrestato il 18 ottobre a Velbert, in Germania, e nei giorni scorsi è stato condotto in Italia dove è recluso nel carcere di Rebibbia.