Scossa di terremoto nella notte ad Arquata del Tronto: torna la paura

ARQUATA DEL TRONTO - Non l'hanno sentita in molti ma quando si è capito che l'epicentro è stato Arquata del Tronto sono arrivati i brividi e inevitabilmente i ricordi sono tornati nitidi. Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 questa notte alle 2.38 ad una profondità di dieci chilometri. E per forza di cosa il sisma è tornato - semmai per qualche giorno non lo fosse stato - argomento principale in tutte le case e in tutti i circoli del comprensorio.