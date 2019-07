Scazzottata fra giovani in centro e schiamazzi in piazza Pazienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SAN BENEDETTO - È cominciata con una scazzottata la serata del secondo weekend di controlli interforze lungo la Riviera delle Palme. Una rissa nata all’esterno di un locale del centro per la quale sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato. Ma all’arrivo delle forze dell’ordine i partecipanti al tafferuglio si erano già dileguati. Scazzottata a parte tutto è più o meno filato liscio. Nel senso che gli schiamazzi (e le conseguenti segnalazioni ai centralini delle forze dell’ordine) non sono mancati così come i rumori nelle aree critiche quali via Balilla e piazza Pazienza ma il bilancio della nottata non ha riservato, per fortuna, altri episodi di violenza.