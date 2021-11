S’insedia il primo consiglio comunale dell’era Spazzafumo ma per le norme anti-Covid sarà senza pubblico

SAN BENEDETTO - Niente pubblico per il primo consiglio comunale dell’era Spazzafumo. Non si replicherà l’affluenza da “tutto esaurito” che si registrava in passato in occasione del debutto della nuova amministrazione. Ma l’emozione, soprattutto per gli assessori e i consiglieri alla loro prima volta, questa mattina a partire dalle 10, sarà la stessa nell’occupare gli scranni dell’emiciclo.

Nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio, la seduta consiliare inaugurale di oggi si svolgerà a porte chiuse con la sola eccezione di una persona invitata da ciascun componente del consiglio comunale e della giunta comunale. Proprio a seguito di tale regola sarà garantita la diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune.

L’accesso del pubblico, che dovrà essere in possesso di Green pass, sarà contingentato. E proprio giovedì sera si è svolta la prima pre consiliare della maggioranza Spazzafumo al fine di illustrare le regole e lo svolgimento dell’assise ai nuovi amministratori. L’ordine del giorno dell’assise prevede in apertura l’esame della condizione degli eletti, quindi convalida alla carica di sindaco e di consigliere comunale. A seguire si terrà il giuramento del sindaco Spazzafumo, l’elezione del presidente e dei vicepresidenti del consiglio comunale. In merito a quest’ultimo passaggio già è noto da settimane il nome di Eldo Fanini per la carica di presidente, vista la sua esperienza da vice sindaco e assessore nei due mandati Gaspari, nome che sarà proposto dalla maggioranza.

E sempre la compagine di Spazzafumo indicherà come vice presidente del consiglio Gino Micozzi, mentre l’opposizione indicherà Andrea Traini per il ruolo di vice presidente vicario. A questo punto ci saranno le comunicazioni del sindaco Spazzafumo sulla nomina dei componenti della giunta dal vice sindaco Tonino Capriotti, agli assessori Bruno Gabrielli, Cinzia Campanelli, Laura Camaioni, Lina Lazzari, Domenico Pellei e Andrea Sanguigni. Infine si procederà alla elezione della commissione elettorale.

In assise siederanno per la maggioranza: Fabrizio Capriotti, Domenico Novelli, Elena Piunti, Gino Micozzi, Stefano Gaetani, Luciana Barlocci, Sabrina Merli, Giorgio De Vecchis, Giselda Mancaniello, Barbara De Ascaniis, Umberto Pasquali, Martina De Renzis, Simone De Vecchis e Silvia Laghi. In minoranza: Pasqualino Piunti, Paolo Canducci, Aurora Bottiglieri, Andrea Traini, Nicolò Bagalini, Lorenzo Marinangeli, Emanuela Carboni, Stefano Muzi e Annalisa Marchegiani.

