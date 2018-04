Assalto al distributore e sassate ai carabinieri per coprirsi la fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'OMERO - Sassi contro i carabinieri per facilitarsi la fuga e banconote appena rubate disseminate nelle campagne di Sant'Omero. E' stato in parte sventato l'ennesimo assalto ai distributori di carburante avvenuto la scorsa notte all'area di servizio Esso a Sant'Omero. Con una mola avevano già aperto la parte anteriore della colonnina del self service riuscendo a mettere le mani su parte dell'incasso di questi due giorni di festa, quando sono stati scoperti dalle guardie giurate dell’Axitea. Sono stati loro a dare l'allarme e ad allertare i carabinieri del radiomobile, della compagnia di Alba Adriatica. A quel punto il piano della banda è saltato e i quattro sono stati costretti a darsi alla fuga inseguiti da vigilantes e carabinieri che in pochi minuti sono riusciti a mettersi sulle tracce dei fuggitivi. Ne è nata una vera e propria sassaiola che ha permesso ai malviventi di allontanarsi ed evitare di essere acciuffati. Durante la fuga la banda ha disseminato nelle campagne circa mille euro in banconote di vario taglio, poi i ladri sono riusciti a dileguarsi nel buio della notte.