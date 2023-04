SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - Tappa in val Vibrata nel ponte festivo per Jannik Sinner, il tennista italiano all’ottava posizione del ranking mondiale dell’Atp. Sinner, è stato ospite di amici comuni in una villa di Sant’Egidio alla Vibrata, ai confini con Ascoli Piceno, gustando i famosi arrostici e ritemprandosi in vista dei prossimi tornei dell’Atp.

Sinner è allenato dall'allenatore piceno Vagnozzi e pochi mesi fa si era allenato sui campi in terra rossa del circolo tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto firmando numerosi autografi ai suoi appassionati fan.