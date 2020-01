Ztl al Paese alto: nella prima settimana le telecamere inchiodano 87 furbetti, multe in arrivo

SAN BENEDETTO - Pioggia di multe per la Zona a traffico limitato al Paese alto. Nella prima settimana di introduzione della nuova organizzazione viaria nel vecchio incasato sono stati ben 87 gli accessi irregolari e quindi altrettante potenziali sanzioni.

LEGGI ANCHE:

Aggressione e minaccia con la pistola: denunciati due giovanissimi e trovata un’arma

Stava rubando soldi e gioielli in un casa: ladro arrestato con le mani nel sacco

Un inizio non certo roseo per la Ztl al Paese alto che ha visto circolare e quindi fotografare dal sistema di rilevamento 87 auto non inserite tra quelle censite. Auto registrate dal “grande fratello”, le quali non rientrano tra coloro che hanno fatto richiesta di essere annoverate in quanto di proprietà di residenti del vecchio incasato. «A oggi ancora la Polizia municipale deve controllare le targhe e verificare – spiega il direttore della Multiservizi Fabrizio Pignotti – quindi è giusto parlare di potenziali multe, ma già 87 sarebbero le auto che abusivamente si sarebbero introdotte nel centro storico durante l’orario di divieto di accesso e non appartenenti a residenti». Entrate irregolari che, se tradotte in multe da 94 euro ciascuno, vanno a creare un bottino consistente di 8.178 euro solo per i primi giorni di Ztl, destinate a rimpinguare le casse del Comune di San Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA