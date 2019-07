Nella cattedrale della Marina il funerale di Zoboletti presidentissimo della Samb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Si terrà domani, mercoledì 10 luglio, il funerale di Ferruccio Zoboletti, storico presidente della Samb degli anni d'oro, morto a 88 anni lunedì per un improvviso malore. Le esquie sono previste alle ore 16,30 nella cattedrale di Santa Maria della Marina con la salma proveniente dall'obitorio dell'ospedale dove per tutta la giornata di ieri si sono susseguite le visite di amici e semplici tifosi che gli hanno voluto così tributare l'ultimo saluto. Attesi tanti ex calciatori e la dirigenza dell'attuale Samb calcio che ha già inviato alla famiglia, la moglie Diana e i tre figli Afro, Stefania e Andrea, un messaggio di cordoglio così come il sindaco Pasqualino Piunti che ha inviato un telegramma.