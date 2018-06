Lotta dura contro le zanzare Partita la disinfestazione «i privati devono collaborare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Lotta alle zanzare: partita un’importanza azione di disinfestazione. Il Comune sfodera così le sue armi contro i fastidiosi insetti che, con i primi caldi della bella stagione 2018, sono già tornati a tormentare residenti e turisti. Ma le armi in mano all’amministrazione pubblica rischiano di essere poco incisive se non affiancate da quelle dei privati cittadini, chiamati a fare la loro parte affinché l’estate trascorra senza troppe punture. «Le aree pubbliche interessate dall’intervento sono solo il 25% dell’intero territorio comunale. Dunque è di massima importanza la collaborazione dei privati, che devono fare particolare attenzione ai depositi d’acqua presenti nei propri terrazzi e giardini» afferma Stefano Muzi: consigliere comunale di maggioranza, particolarmente attento ai temi del decoro urbano. L’assessorato all’ambiente guidato da Andrea Traini e la ditta specializzata Quark Srl hanno pianificato un intervento anti-zanzare in due momenti. Il primo (caditoie, tombini e ristagni idrici) colpisce i focolai di sviluppo delle larve, ed è chiamato ovicida, poiché tramite delle pasticche idrosolubili si diffondono delle sostanze che impediscono la schiusa delle uova. Il secondo: eliminazione degli esemplari adulti tramite la classica nebulizzazione di sostanze, le quali agiscono per contatto diretto con la zanzara in volo oppure quando si posa sulla superficie dove è si è depositato l’insetticida. «Il combinato di queste operazioni garantisce l’annientamento di oltre 82% degli esseri pungenti» fa sapere Muzi. Una prima azione si è già svolta nei giorni scorsi ed altre sono già programmate. Due le disinfestazioni previste in questo mese: nelle motti tra venerdì 22 e sabato 23 e tra venerdì 29 e sabato 30.