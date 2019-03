Writers scatenati â€‹su case e vetrine nelle vie del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Writers in azione nel centro rivierasco. Via Montebello e strade limitrofe presentano vetrine, opere artistiche e mura dei palazzi imbrattate. Dopo il danneggiamento alla mostra permanente Mare Bunazz dedicata alla storia della marineria sambenedettese, vengono prese di mira abitazioni private e vetrine dei negozi nelle vie dello shopping e della movida in barba al decoro della città. Un fenomeno che non si arresta e che sta trasformando il centro in una giungla dominata da graffiti che non hanno nulla di artistico ma che deturpano di fatto immobili pubblici e privati come pure le opere installate lungo l’isola pedonale. La speranza è ora che con l’arrivo delle telecamere si garantisca di più anche la pulizia della zona.