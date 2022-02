La Finanza sequestra 180 chili di vongole da immettere sul mercato ma senza autorizzazione

SAN BENEDETTO - Centottanta chilogrammi di vongole, pronte per essere commercializzate, ma senza la necessaria documentazione sanitaria sono state sequestrate dai finanzieri della Sezione Operativa Navale di San Benedetto del Tronto della Finanza, in tre distinti interventi eseguiti nelle aree portuali di San Benedetto del Tronto e di Porto San Giorgio. L’operazione rientrante tra i servizi delle Fiamme Gialle in qualità di polizia del mare, si è concentrata sul controllo capillare delle varie attività collegate allo sbarco e alla commercializzazione dei prodotti ittici. Durante tale attività di controllo, i finanzieri hanno individuato nel porto di San Benedetto del Tronto, un soggetto operante nel settore della pesca, intento ad occultare nella propria autovettura 60 chili di vongole irregolarmente detenute. Il prodotto ittico, sottoposto a sequestro, era già stato confezionato in 7 retine. Nel prosieguo dell’attività, a Porto San Giorgio, i finanzieri hanno provveduto a sequestrare ulteriori 70 chili di vongole irregolarmente detenute da due soggetti operanti sempre nel settore ittico. Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro è stato successivamente reimmesso in mare.

