Al circolo tennis Maggioni il capitano Volandri incontra Travaglia e il giovane Meduri

SAN BENEDETTO - Ha fatto ieri visita al circolo tennis Maggioni di San Benedetto il capitano della nazionale di tennis Stefano Volandri. Il campione ha incontrato Stefano Travaglia che abitaulmente si allena proprio a San Benedetto e Andrea Meduri, una delle speranze del futuro di questo sport. La visita arriva a renedere più lieto un momento molto delicato per il circolo che nei giorni scorsi è stato nuovamente oggetto di atti vandalici e di una visita da parte della polizia municipale per via dei rumori provocati dai lavori in corso.

