Picchia l'ex moglie fino a farla svenire, aggredisce la suocera e cerca di portare via i figli: arrestato

SAN BENEDETTO - Ha picchiato l'ex moglie, aggredito la suocera e tentato di portare via i figli: arrestato dalla Polizia un 32enne con l'accusa di violazione di domicilio, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, di Porto d'Ascoli, ha sfondato il portone di casa per poi picchiare l'ex moglie fino a farla svenire, scagliandosi anche contro la suocera intervenuta in sua difesa. Ha poi cercato di entrare nell'appartamento dove si era rifugiati i figli, in lacrime, causando parecchi danni con la sua furia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA