Non si conoscono ma giocano gli stessi numeri al Lotto e centrano ambo e terno

SAN BENEDETTO - Tra di loro non si conoscevano eppure hanno giocato le stesse cifre e la stessa combinazione si numeri al lotto: 67-13-89 sulla ruota di Milano. Entrambi hanno giocato 50 centesimi su ambo e 50 centesimi su terno ed entrambi hanno vinto 2185 euro. La storia arriva dalla tabaccheria Marchionni di Grottammare dove due persone, in giorni diversi, hanno giocato gli stessi numeri al lotto puntando cifre irrisorie.

Cinquanta centesimi per ambo e altrettanti per il terno vincendo oltre duemila euro ciascuno dopo l’estrazione del 23 dicembre. Un Natale diverso insomma per due persone che, ironia della sorte, hanno giocato gli stessi numeri puntando le stesse cifre senza sapere l’una dell’esistenza dell’altra dal momento che una delle due frequenta abitualmente la ricevitoria mentre l’altra non si era mai vista prima nei paraggi. in più le due schedine sono state giocate in giorni diversi. All’interno della tabaccheria Marchionni ovviamente c’è molta euforia per l’accaduto che conferma, ancora una volta, come quella ricevitoria sembri essere davvero catalizzatrice di vincite. negli anni scorsi se ne sono registrate e di clamorose anche per diverse centinaia di migliaia di euro. Una nota positiva che arriva proprio negli ultimi giorni di un anno che è stato tutt’altro che roseo da ogni punto di vista. Chissà che per i due fortunati vincitori questa vincita non possa rappresentare un punto di ripartenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA