Vincenzo scomparso nel nulla da giorni: infruttuose le ricerche del 40enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Lo stanno cercando dappertutto ma Vincenzo non si trova. Ora dopo ora cresce sempre più l’apprensione per la sorte di Vincenzo Napoli, il 40enne del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di domenica. I carabinieri, ai quali i familiari dell’uomo si sono rivolti per denunciare la scomparsa, per tutta la giornata di ieri hanno effettuato numerosi sopralluoghi nelle aree che avrebbero potuto dare asilo all’uomo, grottammarese che da qualche tempo, con la sua famiglia, si era trasferito a San Benedetto.Ieri una squadra composta da militari dell’Arma e da quelli della Capitaneria di porto si è concentrata in particolar modo sull’area ad Est della linea ferroviaria e a ridosso dei moli. Sono state ispezionati le palazzine in costruzione che si trovano a Sud dello stadio Ballarin, e alcuni edifici fatiscenti e abbandonati che si trovano in via Calatafimi e via Dari. Di Vincenzo però nessuna traccia. Nelle ultime ore si sono susseguite notizie di presunti avvistamenti buona parte dei quali però si sarebbe rivelata infondata. L’ultimo avvistamento del quarantenne sarebbe stato in viale De Gasperi, nella serata di domenica, di fronte ad un bar. Poi sembra essere sparito nel nulla. Questa sera, della scomparsa di Vincenzo Napoli, potrebbe occuparsi la trasmissione “Chi l’ha Visto” che è entrata in contatto con i familiari del quarantenne. Le ricerche, ad ogni buon conto, proseguono ventiquattro ore su ventiquattro.