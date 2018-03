Anche i sensitivi sulle tracce di Vincenzo scomparso da 12 giorni: risentiti familiari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Due sensitivi per ritrovare Vincenzo Napoli. Dopo dodici giorni senza alcuna notizia del quarantenne scomparso due persone si sono presentate dai carabinieri affermando di essere due sensitivi e mettendosi a disposizione delle forze dell’ordine per ritrovarlo. Avrebbero dato delle indicazioni di massima che sono comunque state verbalizzate dai militari. I due avrebbero convenuto sul fatto che Vincenzo si trova ancora nel territorio rivierasco. Ieri intanto in Prefettura sono stati convocati alcuni parenti del quarantenne, compresi i genitori. L’obiettivo, considerato il fatto che, sensitivi a parte, dell’uomo non si è trovata alcuna traccia in Riviera, è quello di capire se Vincenzo possa essersi allontanato volontariamente per qualche motivo. Così sono state sentite tutte le persone in rapporti stretti con l’uomo per valutare la possibilità che Vincenzo possa aver raggiunto qualche altra località allo scopo di trovare qualche amico o qualche lontano congiunto. In Prefettura sono così stati chiamati i genitori, uno zio e la sorella. Non sarebbero però emerse piste valide da poter percorrere. Le ricerche sono comunque ancora attive e in piedi. Lungo il territorio, tra San Benedetto e Grottammare, ci sono inoltre diverse persone, conoscenti e amici dei familiari del quarantenne, che stanno pattugliando, nel tempo libero, le strade della Riviera delle Palme alla ricerca dello scomparso ma anche sotto quel fronte, purtroppo, non sembrano arrivare risultati.