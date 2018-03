Vincenzo Napoli avvistato a Biella insieme ad una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È stato nella mattinata di ieri che, dal Piemonte, è arrivata un’altra segnalazione relativa a Vincenzo Napoli. Il quarantenne sambenedettese, o qualcuno che gli somigliava parecchio, è infatti stato visto in compagnia di una donna in un supermercato di Biella. La persona che lo ha avvistato ha affermato di essere certa che fosse lui. Si trovava all’esterno del negozio con un fiore in mano ed è poco dopo salito in auto con una donna. Nel frattempo si intensificano le ricerche sul versante abruzzese.Su iniziativa personale alcuni agenti della polizia locale di San Benedetto scendono in campo per cercare Vincenzo Napoli. La città si sta insomma mobilitando. A scendere in campo e in prima persona per contribuire alle ricerche del quarantenne del quale da quasi un mese non si hanno notizie, sono alcuni vigili urbani del comando di piazza Battisti che hanno deciso di impiegare il proprio tempo libero fornendo un contributo alla macchina delle ricerche. Dopo l’avvistamento, considerato attendibile, di Giulianova alcuni agenti del comando di San Benedetto si sono organizzati per pattugliare, in borghese e fuori servizio, le aree della cittadina abruzzese coordinandosi con i loro colleghi giuliesi.