Vincenzo ancora â€‹non si trova: ore e ore di video sotto la lente

SAN BENEDETTO - Ore e ore di filmati al setaccio delle forze dell’ordine per tentare di dare una risposta alla scomparsa di Vincenzo Napoli. Proseguono le ricerche del quarantenne scomparso nella serata di domenica 25 febbraio. In base ad alcuni elementi che sono stati presi in considerazione nel corso delle indagini, nei giorni scorsi i carabinieri hanno prelevato le immagini che sono state catturate dai sistemi di videosorveglianza di tutte le attività che si affacciano sull’area di viale Moretti al fine di intercettare il passaggio di Vincenzo che potrebbe essere avvenuto nella prima parte della scorsa settimana in quella zona. Se non dovessero arrivare delle utili risposte da quelle immagini, allora ci si troverebbe di fronte ad un punto morto. In Prefettura viene considerata remota l’ipotesi che Vincenzo possa essersi allontanato dal territorio rivierasco per cui le ricerche continuano a concentrarsi nel territorio dei Comuni di San Benedetto e Grottammare.Il quarantenne, domenica 25 febbraio, intorno alle ore 23, ha preso le sigarette, quei pochi soldi che il padre gli lascia quotidianamente per fare colazione il giorno dopo, ed è uscito di casa. Di lui, da quel momento, non si sono più avute notizie e si sono perse le tracce. Non ha con sé né i documenti, né il telefono cellulare. Ha bisogno di assumere alcuni farmaci per la sua terapia quotidiana. Ha un’andatura leggermente claudicante. È solito bere parecchia acqua ed ha sempre con sé una bottiglietta in tasca. Frequenta molto spesso la zona del porto. Al momento della scomparsa indossava un cappellino di lana nero, un giubetto con il cappuccio reversibile di colore nero e quadratini grigio e nero, una camicia grigio chiaro, un maglioncino verde con il collo arancione, pantaloni in velluto verde scuro e scarpe polacchine nere.