SAN BENEDETTO Sono ben 200 gli edifici su San Benedetto soggetti a vincolo. Che significa? Per ogni intervento di ristrutturazione che si andrà a realizzare su questi immobili, infatti, non sarà necessario il passaggio presso la Soprintendenza ma tutto questo avverrà attraverso una variante al Piano di recupero del patrimonio edilizio.

Il metodo

Villini liberty, edifici risalenti al 1700 fino agli anni Cinquanta con il cosiddetto “stile razionalista”. Dalle abitazioni che si affacciano sul mare, così come quelle presenti lungo viale Moretti, la residenza vescovile al Paese Alto ma anche residenze come palazzo Gentili su via Gramsci saranno tutti inseriti nel Piano attuativo di riqualificazione e salvaguardia del patrimonio edilizio urbano in fase di elaborazione da parte del Comune in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.

Obiettivo quello di contrastare gli interventi che possano snaturare l’architettura del paesaggio cittadino. Immobili presenti in centro, al Paese Alto e a Porto d’Ascoli nelle cosiddette zone A1, A2 e A3. Una volta approvato il Piano non si potranno effettuare determinate operazioni, come la demolizione e in alcuni casi anche l’aumento di volumetrie, oppure la modifica delle caratteristiche per le quali tali edifici sono ascritti nel piano stesso. L’iter è partito da tempo e ora andrà al vaglio della Soprintendenza per poi passare in Provincia. Operazione tesa a salvaguardare il proprio patrimonio edilizio e la propria identità oltre che storia. Inoltre si intende a scongiurare che queste strutture diventino oggetto di interventi inopportuni, e dall’altra a snellire la burocrazia necessaria per intervenire su questi edifici. «È una mappatura che portiamo avanti da molto tempo – ha detto l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – e riguarda le aree storiche di San Benedetto, che come noto sono divise in tre zone A1, A2 e A3.

Molte delle costruzioni che si trovano al loro interno sono state incluse nel nostro catalogo dei beni per le quali possono essere previsti solo determinati interventi di ripristino e restauro. Si tratta, insomma, di una sorta di vincolo urbanistico. Attualmente i titolari di queste proprietà, nel momento in cui devono iniziare una pratica edilizia sono obbligati a rivolgersi alla Soprintendenza, con conseguente aggravio di tempistiche. D’ora in avanti, grazie a questo piano di recupero, non ci sarà più la necessità di affrontare tanti passaggi».

Via Laberinto

Il Piano di recupero riguarda anche le case basse, abitazioni presenti in via Laberinto e via Palestro, il cosiddetto Mandracchio. Edifici per i quali l’Associazione dei Sambenedettesi aveva chiesto di poterli trasformare in musei, proprio per mantenere la memoria della cultura e storia sambenedettese. Operazione che però richiederebbe l’acquisizione, da parte del Comune di queste case basse. Da qui l’esclusione di tale iter da parte dell’amministrazione comunale.

I precedenti

Era l’anno 2014 peraltro quando la Sovrintendenza delle Marche segnalò situazioni di violazione legislativa sia da parte del Comune, sia da parte dei privati e sollecitò appunto il Piano di recupero che non era stato mai presentato sostenne il dirigente regionale Stefano Gizzi