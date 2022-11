SAN BENEDETTO - Con oltre 13mila voti è la struttura più votata delle Marche nel sondaggio dei Fai (si può continuare a dare la preferenza fino al 15 dicembre) ma, recentemente, sarebbe stata al centro di una richiesta di informazioni circa la possibilità di realizzare proprio lì una struttura socio sanitaria.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Schiaffo all’alunno disabile, condannata (con riduzione della pena) una maestra elementare per percosse



La struttura



«Villa Rambelli non si tocca - spiega il sindaco Antonio Spazzafumo - perché abbiamo grandi progetti. Da Perazzoli, passando per Gaspari e Piunti, nessuna amministrazione ha avuto a cuore questo bene e noi stiamo cercando di valorizzarlo visto che oggi è un rimessaggio dei mezzi del settore parchi e giardini. Per quanto mi riguarda resterà un museo così come è scritto nel testamento che ha regalato al Comune il bene». Chiarito il punto è necessario intercettare finanziamenti milionari se si vuole porre mano sia al casolare sia allo splendido giardino, unica area verde a due passi dal centro, affianco all’ospedale e protetta da un vialetto dal cancello inaccessibile. Qui il primo cittadino non si sbilancia sostenendo che sta lavorando. Tanto che nei giorni scorsi anche durante l’assemblea pubblica del quartiere Sant’Antonio si è comunque parlato di Villa Rambelli. Ma chi sicuramente si sta dando da fare per portarla all’attenzione pubblica è il Fai di San Benedetto con la sua coordinatrice Lilli Gabrielli che non viole intervenire nella polemica ma si limita a ricordare che « Rambelli ha voluto fare del proprio lascito un parco per la propria città e una villa da destinata a museo permanente. Gli ha voluto dare una caratterizzazione culturale, è scritto chiaramente nel testamento».

Nel frattempo il Gruppo Fai dice di avere il dovere e il piacere di continuare a seguire e di prestare attenzione sul parco e sulla Villa Cerboni Rambelli perché nell’ultimo censimento dei luoghi del cuore del Fai la Villa con i suoi 13358 è risultato il bene più votato delle Marche, a conferma chi i cittadini desiderano che questo bene venga sistemato e messo a disposizione di tutti. «Invitiamo pertanto i cittadini - spiega ancora la coordinatrice - a votare per i luoghi del cuore del Fai per Villa e Parco Cerboni Rambelli , naturalmente questo voto non esclude la possibilità di votare anche per la Sentina altro bene da tutelare».



La giornata



Il 23 novembre, poi, in occasione delle giornate Fai per le scuole, la Secondaria di I° grado Mario Curzi porterà alcune classi a visitare il parco della Villa. Gli alunni delle medie faranno da apprendisti ciceroni , preparati dalle proprie insegnanti, ai ragazzini più piccoli, delle Elementari. «Un evento molto importante - chiude Gabrielli - per sensibilizzare i giovani alle bellezze del nostro paese sul territori . E il nostro ringraziamento va agli insegnanti e ai dirigenti scolastici per la disponibilità».