SAN BENEDETTO - «Su Villa Rambelli – dice il sindaco Antonio Spazzafumo - ci muoveremo d’intesa con la locale sezione del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano che da anni si batte per restituire dignità a questo luogo incantevole e ancora poco conosciuto della nostra città». Interviene il primo cittadino a margine del summit con la coordinatrice del fai Lilli Gabrielli che si è tenuto ieri mattina le suo ufficio in Comune. L’occasione è stata come è noto il finanziamenti previsto dal nuovo Piano della ricostruzione pubblica delle Marche ha presentato il Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 Guido Castelli che stanzia 4,7 milioni per la messa in sicurezza del vecchio palazzo comunale di piazza Battisti e 3,5 milioni per il risanamento, appunto, di Villa Rambelli. In attesa che la struttura del Commissario provveda a emanare le relative ordinanze è grande la soddisfazione sia del sindaco sia del Fai per il risultato ottenuto.



I progressi



«Abbiamo perseguito questi obiettivi sin dai primissimi giorni successivi al nostro insediamento – aggiunge Spazzafumo – con il consigliere Gino Micozzi e ci attivammo subito per vedere come inserire questi due progetti negli elenchi delle opere da finanziare con i fondi per il sisma che prevedono contributi per opere anche fuori dal cratere strettamente inteso. Ma senza il contributo dei soggetti istituzionali competenti il risultato non sarebbe stato raggiunto. Per questo vorrei ringraziare in modo non retorico il presidente Francesco Acquaroli e il consigliere Andrea Assenti per aver ascoltato e preso a cuore le nostre istanze e il commissario per la ricostruzione Guido Castelli che ha seguito l’iter sin da quando ancora non aveva ricevuto questo incarico». Circa la villa, d’altra parte, si tratterà di mettere mano a un nuovo progetto visto che quello presente risale ai primi Anni Duemila e prendeva in esame più l’aspetto sociale che quello culturale.

Il Fai

«Come Fai - spiega infatti la coordinatrice - abbiamo il dovere di tutelare e vigilare che il bene sia restaurato e messo a disposizione dei cittadini che hanno espresso la loro preferenza». Si tratta di 7400 persone che sul web hanno indicato per la seconda volta consecutiva villa e parco Cerboni come il bene più votato delle Marche nei luoghi del cuore del FAI, espressione della volontà dei cittadini che desiderano che questo bene, donato da molti anni da Rambelli alla città di San Benedetto, venga messo in sicurezza perché terremotato e messo in condizione di essere museo permanente e polo culturale così come espressamente richiesto nel lascito testamentario.