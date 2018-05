Vigilia agitata: petardi e bombe carta davanti all'hotel del Piacenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - La partita di calcio tra Sambenedettese e Piacenza, valevole per il primo turno dei playoff nazionali che assegneranno un posto nel prossimo campionato di serie B, ha avuto un prologo abbastanza vivace che ha movimentato la notte tra martedì e mercoledì.Alcuni tifosi rossoblù, infatti, si sono recati negli immediati pressi dell’albergo che ospitava squadra e intero staff del Piacenza per il ritiro pre partita facendo esplodere diversi petardi, alcuni dei quali molto rumorosi, allo scopo di disturbare il riposo dei calciatori biancorossi. Diverse le esplosioni fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri che ha disperso il manipolo di disturbatori e riportato la quiete nella zona, dove peraltro insistono anche diverse abitazioni private. «È stata poco più che una goliardata» ridimensionano alcuni dei residenti della zona, avvenuta peraltro a ridosso del temporale che ha interessato la zona di San Benedetto per larga parte della nottata. Ma poco prima, nel perimetro compreso tra via Calatafimi e largo La Spezia (nel pieno centro della città) si sono udite altre esplosioni di bombe carta e fragorosi petardi che hanno allarmato i residenti, costringendoli a un’improvvisa e fastidiosa levataccia.