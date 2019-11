Vigili urbani in borghese a caccia di furbetti dei rifiuti: 15 multe in pochi giorni

SAN BENEDETTO - Quindici multe sono state elevate, dall’inizio del mese, contro chi aveva conferito in maniera sbagliata i rifiuti e una sanzione per omessa custodia di un cane. Grazie all’assunzione di tre operatori con contratto a termine, i vigili urbani hanno intensificato i controlli sul rispetto delle regole in materia di conferimento dei rifiuti e di gestione dei cani.

Gli agenti, che operano in borghese, dall’inizio di novembre hanno elevato 15 sanzioni per errato conferimento dei rifiuti e una sanzione per omessa custodia di un cane che vagava libero per le vie della città. I controlli saranno ripetuti con cadenza regolare in varie zone della città.

