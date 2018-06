Vigilantes su quattro ruote Vita dura per i vandali delle notti brave in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Dal 1° di luglio e per tutta l’estate quad in spiaggia in orario notturno e guardie particolari giurate lungo tutta la Riviera delle palme. L’estate del divertimento, insomma, si coniuga con la sicurezza per residenti e turisti grazie al progetto Spiagge Sicure della Fi.Fa. Security. «L’iniziativa - spiegano dalla Fi. Fa - è tesa alla tutela e alla salvaguardia delle attività commerciali e degli stabilimenti balneari con la possibilità, per i vacanzieri, di fruire con sicurezza e tranquillità delle strutture ricettive. Dopo il successo nelle passate stagioni estive in cui si è registrata una significativa riduzione di furti e danni agli stabilimenti, anche quest’estate dal 1 di luglio i titolari delle attività che hanno aderito al progetto, potranno dormire sonni tranquilli e stare sicuri che, al di fuori dell’orario di lavoro e nelle ore non consentite, la loro struttura sia protetta da furti, intrusioni e danneggiamenti alla struttura, nonché dagli eccessi di coloro che abusano anche di sostanze alcoliche e che utilizzano la spiaggia come luogo di conclusione delle loro scorribande notturne». Spiagge Sicure si pone anche l’obiettivo di garantire con più efficacia il rispetto dell’ordinanza del Comune che limita l’accesso alla spiaggia nelle ore notturne. A tal fine, le guardie della Fi.Fa. svolgeranno un servizio di vigilanza con unità mobili di spiaggia tutte le notti fino al 3 settembre che garantirà ispezioni periodiche in corrispondenza degli chalet convenzionati.Il sistema oltre al pattugliamento offre anche vigilanza fissa con personale dedicato e videosorveglianza con monitoraggio tempestivo delle situazioni di rischio.