Video da Biella sotto la lente per ritrovare Vincenzo Napoli

SAN BENEDETTO - Era nel parcheggio sotterraneo dell’Esselunga di Biella l’uomo che, secondo una cittadina del centro piemontese, sarebbe Vincenzo Napoli. Ed è per questo motivo che i militari della compagnia sambenedettese nelle prossime ore riceveranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale di via Lamarmora. Filmati nei quali sperano di poter riconoscere il volto del quarantenne sambenedettese del quale si sono perse le tracce oltre un mese fa. La donna che ha segnalato la potenziale presenza dello scomparso ha infatti affermato di essere praticamente certa che si trattasse di lui fornendo delle precise indicazioni che spingerebbero gli investigatori a dare credito a questa segnalazione.I carabinieri di San Benedetto stanno dialogando con i loro colleghi di Biella i quali hanno già effettuato dei pattugliamenti che, per il momento, non hanno dato alcun esito. La persona avvistata nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale era in compagnia di una donna di circa 65 anni insieme alla quale si sarebbe poi allontanato a bordo di un’auto. La donna che ha segnalato la cosa ha affermato di averlo riconosciuto attraverso le foto diramate dalla trasmissione Chi l’ha Visto e parlando di una persona estremamente somigliante anche se apparentemente di età maggiormente avanzata rispetto ad un quarantenne, altro aspetto che, effettivamente, corrisponde alla realtà. Resta comunque aperta anche la pista giuliese.