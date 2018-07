I vicini lanciano vasi dal terrazzo addosso ai ladri che stanno ripulendo il bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E’ finito con i residenti che lanciavano vasi dal balcone nel tentativo di colpire i ladri il furto perpetrato, nella notte, al bar Agraria di via Val Tiberina.Dei malviventi imbranati ma fortunati perché malgrado tutta una serie di errori, sono riusciti ad allontanarsi con mille euro in contanti e ad uscire incolumi dai gesti di rabbia dei residenti svegliati, nel cuore della notte, da una banda di tre persone. Tre malviventi che sono entrati in azione intorno all’una del mattino al bar di via Val Tiberina già visitato dai ladri quasi cinque anni fa.