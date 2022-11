SAN BENEDETTO - Raffica di interventi, ieri mattina, per il personale del 118 che ha risposto a diverse chiamate e ha dovuto anche affrontare il decesso di una persona trovata, senza vita, nella propria abitazione. La tragedia caso si è verificata tra la case del Paese alto di San Benedetto dove una donna di 65 anni, Marilena De Angelis, è stata trovata senza vita dai sanitari del 118 che sono intervenuti dopo essere stati chiamati da una vicina di casa della donna allarmata dal fatto che la sessantacinquenne, solitamente mattiniera, non si era ancora vista e non rispondeva al telefono.

Emergenza in via Cellini

È tutto accaduto in via Cellini, a poca distanza dalla scuola Marchegiani. I sanitari arrivati sul posto a bordo di una ambulanza, che hanno trovato la porta aperta, hanno trovato la sessantacinquenne in terra e, purtroppo, priva di vita. Verosimilmente è stata colta da un malore arrivato proprio mentre era in casa. Probabilmente la sessantacinquenne se ne è accorta e ha cercato di raggiungere il telefono o di chiedere aiuto ma è caduta.