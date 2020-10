San Benedetto, si schianta in scooter contro una pensilina e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Incidente mortale nella notte in viale dello Sport adel Tronto. I carabinieri del Nor sono stati chiamati per intervenire a poca distanza dalla loro caserma, dove uno scooterista si era schiantato contro un palo di una pensilina. L’uomo, G. C. di 64 anni, un ex senza fissa dimora residente a San Benedetto, è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso in ospedale, ma poco dopo è morto a seguito dei traumi facciale e cranico riportati nell'incidente. Mentre i carabinieri stavano ricostruendo la dinamica dell'incidente, un ciclista distratto ha investito uno dei due carabinieri. Il carabiniere è stato trasportato al pronto soccorso ma non è grave.