Viaggi di lusso e supercar dichiarando 6.500 euro all'anno: maxi confisca

SAN BENEDETTO - Dichiarava guadagni per 6.500 l'anno, ma intanto viveva alla grande tra supercar, resort, viaggi di lusso: scatta una confisca di beni per oltre un milione di euro.Si tratta della conclusione dell'Inchiesta "Tesino", nell'ambito della quale la Guardia di Finanza di Ascoli ha incastrato quattro anni fa un noto faccendiere di Grottammare. Già allora era scattato il sequestro di immobili (tra cui una supervilla sul lungomare di Grottammare), conti e assicurazioni per 1,1 milioni. Il decreto di confisca era stato messo nel 2017, poi confermato da Appello e Cassazione, tanto che ora i beni sono proprietà dello Stato.