SAN BENEDETTO - La viabilità di Porto d’Ascoli al centro delle accuse da parte dei consiglieri Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci verso l’amministrazione comunale che non sarebbe intervenuta sul sottopasso di via Mare, così come sui parcheggi in zona Sentina.

Soste sotto i piloni

I due consiglieri di centrosinistra ricordano come da oltre un anno l’amministrazione abbia dichiarato di voler intervenire con urgenza per risolvere il problema delle perdite di acqua dalle pareti del sottopasso di Via Mare e per ripristinare il manto stradale. «A oggi ancora nessun intervento è stato effettuato- affermano Canducci e Bottiglieri – l’attuale stato del manto stradale rappresenta un serio pericolo per chi va in bici o in motociclo, vorrei sapere la data di inizio dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sottopasso nonché il tipo di operazioni che verranno eseguite».

La Sentina

Rimanendo in ambito viario i due consiglieri di minoranza fanno luce sulla necessità di zone sosta nel quartiere Sentina soprattutto dopo i vari interventi edilizi, tra cui le palazzine Remer, che hanno aumentato il carico urbanistico andando ad aggravare il problema parcheggi. Così come è prevista la realizzazione di un tratto di pista ciclabile su via Del Cacciatore che comporterà un’ulteriore riduzione dei posti auto attualmente presenti. In tutto questo va ricordato come la Sambenedettese Calcio abbia presentato un progetto di riqualificazione del campo Ciarrocchi, intervento che però non sarebbe supportato da alcuna individuazione di nuove aree di sosta. Questo nonostante l’amministrazione da oltre un anno abbia dichiarato pubblicamente di voler sottoscrivere una convenzione con la Provincia per poter trasformare e utilizzare a parcheggio le aree sottostanti la sopraelevata Ascoli-Mare insistenti nel quartiere Sentina. «Chiedo – terminano Bottiglieri e Canducci - quali siano i tempi per la sottoscrizione della convenzione con la Provincia e se la terza rata degli oneri di costruzione relativi all’intervento ex Remer saranno reinvestiti nel quartiere Sentina».