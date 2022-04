Viabilità e parcheggi, ecco i nodi da rivedere: Paese Alto ancora in cerca di equilibrio

SAN BENEDETTO - La pandemia ha gelato la partecipazione. Al Paese Alto, pochissimi residenti hanno partecipato alla prima assemblea di quartiere post-Covid, svoltasi giovedì sera nel salone parrocchiale di S. Benedetto Martire. Un incontro servito a definire alcuni aspetti operativi in vista delle elezioni che (sabato 4 e domenica 5 giugno) rinnoveranno i direttivi zonali. Per sommi capi, sono state affrontate anche questioni legate alla viabilità, sulle quali il prossimo comitato dovrà approfondire, ovviamente insieme all’amministrazione comunale.



Al di là di tutto, il dato di fondo è la poca voglia di partecipare che si è registrata in quest’assemblea. Se si escludono i membri del direttivo uscente e qualche altro “addetto ai lavori”, i residenti presenti erano meno di una decina. Una situazione che rafforza l’iniziativa dell’amministrazione Spazzafumo, intenzionata ad abbassare (dal 10 al 5%) il quorum dei votanti necessario a rendere valide le elezioni dei Quartieri. «Sarebbe abbastanza difficile raggiungere il 10%», ha ammesso il presidente del Paese Alto: Enrico Rossetti, il quale ha ufficializzato di non volersi ricandidare.

Nel corso dell’incontro, il direttivo uscente ha fatto sapere che il seggio elettorale sarà “itinerante”, proprio per favorire il più possibile il voto. Si potrà votare in più punti: da piazza Sacconi al Bar Pinocchio, passando per le scuole Marchegiani, ed altre zone ancora. I dettagli verranno ufficializzati in una prossima riunione del direttivo. Nel frattempo, continua la caccia alle candidature: c’è tempo fino a metà maggio.



Intanto, nella riunione dell’altra sera, Rossetti ha relazionato su un incontro avuto col consigliere comunale Stefano Gaetani e con l’assessore Bruno Gabrielli. Un summit incentrato sulla viabilità: «Ci hanno prospettato uno studio che andrà ad analizzare complessivamente la viabilità del quartiere - ha spiegato il presidente del comitato di quartiere - a mio avviso, occorrerà rimettere mano alla Zona a traffico limitato, aggiustando qualcosa. Poi c’è la questione dei parcheggi da migliorare. Si ragionerà anche su un possibile senso unico in via Conquiste». Infine, proprio per favorire la partecipazione popolare, una residente ha chiesto informazioni su un’eventuale fusione tra i quartieri Paese Alto e Ponterotto. Rossetti ha risposto che l’idea di alcuni accorpamenti era stata inizialmente caldeggiata dall’attuale amministrazione, ma poi non si è concretizzato nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA