Automobilista salva fornaio picchiato selvaggiamente da due rapinatori

SAN BENEDETTO - Un fornaio di San Benedetto di 25 anni è stato aggredito alle tre di oggi da due persone. Il fornaio mentre stava attraversando via Verga nella zona di San Filippo Neri. per recarsi al lavoro è stato avvicinato dai due malintenzionati i quali prima gli hanno chiesto che ora era e poi lo hanno picchiato. Per fortuna nei paraggi è transitato un automobilista e i due presunti rapinatori sono fuggiti. Il fornaio ha riportato ferite e contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto. La questione della sicurezza nel quartiere torna nuovamente di attualità dopo questo ennesimo episodio.