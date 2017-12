Supermercato rapinato Punta la pistola al commesso e si fa aprire la cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Le feste natalizie non scoraggiano affatto i malviventi. Ieri sera è stato colpito un supermercato in via Velino a Porto d’Ascoli di San Benedetto. Un rapinatore è entrato nel supermercato poco prima della chiusura e ha puntato la pistola in faccia a un commesso. Quest'ultimo, terrorizzato, gli ha detto che non c'era più nulla in cassa e allora il rapinatore lo ha mincciato intimandogli di aprire subito la cassaforte. All’interno della cassaforte c’erano quasi cinquemila euro in contanti che il ladro ha rubato per poi scappare.