Va a sbattere con l'auto contro una vettura in sosta Sfiorata la tragedia

SAN BENEDETTO - Incidente stradale la notte scorsa in via Trieste nel tratto nord del lungomare di San Benedetto del Tronto. Una donna di 49 anni alla guida di una Fiat Cinquecento, si è schiantata contro un’auto in sosta. E' finita contro una Renault Twingo parcheggiata e di proprietà di una signora che lavora in una delle concessioni balneari. Nessuno, per fortuna, avrebbe riportato gravi ferite nell'incidente ma è stato davvero un miracolo che nessuno si sia fatto seriamente male. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una squadra di vigili del fuoco insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile.